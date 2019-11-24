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Пропавшего в Саратовской области подростка будут искать, несмотря на темное время суток

Подросток пропал 21 ноября в селе Песчанка

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" продолжат поиски потерявшегося в Саратовской области 12-летнего мальчика, несмотря на темное время суток, сообщили ТАСС в воскресенье в отряде.

"Поиск идет круглосуточно. Естественно, меняются задачи, потому что полноценное выполнение некоторых просто невозможно в темноте", - сказала собеседница агентства.

Мальчик пропал 21 ноября в селе Песчанка, он не вернулся домой с прогулки. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). К вечеру субботы, 23 ноября, пешими поисковыми группами было "закрыто" более 130 км, еще 20 км осмотрены с воздуха при помощи беспилотника, площадь поисков постоянно увеличивается.

В воскресенье поисковики использовали в работе четыре беспилотника, волонтеры вели поиски в том числе в селах Алексеевка и Залесянка, а также на прилегающей к ним территории, велся сплошной "прочес" лесопосадок, заброшенных строений.

Теги
РоссияСаратовская область
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