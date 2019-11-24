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На севере Москвы горит здание управления и обслуживания железных дорог РЖД

Площадь пожара составляет 200 кв. метров

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Здание управления и обслуживание железных дорог РЖД загорелось на севере Москвы на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в административном здании по адресу: Михалковская улица, дом 59. Площадь возгорания составляет 200 кв. м", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что горят четыре гаража и чердачное помещение административного здания.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили ТАСС информацию о возгорании.

Ведется тушение пожара. Информации о пострадавших нет.

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