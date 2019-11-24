В Сургуте локализовали пожар в ресторане

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар, возникший в ресторане "Кристалл" в Сургуте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожар локализован на площади 3000 кв. м", - уточнили в МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Как уточнил ТАСС заместитель главы Сургута Алексей Жердев, в ресторане загорелась вытяжка. "Это отдельно стоящее здание в промзоне Сургута. Загорелась вытяжка, видно что-то произошло с изоляцией. Для города и жителей принципиальных угроз нет", - сказал Жердев.

Сообщение о пожаре в здании ресторана в Сургуте поступило в воскресенье в 19:26 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на кровле здания, огонь охватил ее по всему периметру. Из здания эвакуировали 60 человек, один из них пострадал.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что пострадавший находится в больнице, у него диагностировано отравление продуктами горения.

"При возгорании сразу сработала противопожарная сигнализация, все эвакуировались самостоятельно. 50 человек на момент возгорания находились в ресторане, 10 в магазине, находящимся в том же здании. Один пострадавший сейчас в больнице. Диагноз - отравление продуктами горения", - сказали в пресс-службе.

Новость обновлена (22:02 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавшего