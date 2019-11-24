Следователи начали проверку по факту задымления в шахте в Коми

ТАСС, 24 ноября. Следователи начали проведение доследственной проверки по факту задымления в нефтешахте "Яреганефть" в Республике Коми, сообщил в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Коми по взаимодействию со СМИ Сергей Лукьяненко.

"Следственным управлением следственного комитета РФ по Республкие Коми проводится доследственная проверка по факту задымления в шахте. На место выехали следователи", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба МЧС России по Республике Коми сообщила, что вечером в воскресенье произошло задымление в уклонном блоке нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На данный момент неизвестной остается судьба трех шахтеров.

Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.