Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

В воскресенье около 20:10 мск в уклонном блоке шахты "Яреганефть" на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление. В это время под землей находились 45 горняков, 33 из них самостоятельно поднялись на поверхность, пострадавших среди них нет. Девять горняков остались помогать горноспасателям. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Как сообщил ТАСС председатель первичной профсоюзной организации нефтешахтового управления "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" профсоюза работников нефтяной и газовой отраслей Александр Дмитрук, в понедельник будет создана рабочая группа для выяснения причин ЧП. "Завтра с утра... будет создана рабочая группа, комиссия, будет проводиться расследование, если там что-то было. Будет приказ, выезд на место и все прочее", - сказал собеседник агентства.

В ноябре 2018 года на шахте "Яреганефть" при проведении ремонтных работ погиб рабочий-электромонтажник, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело. В сентябре того же года в забое шахты произошел обвал горной породы, в этот момент на аварийном участке находились шесть человек, один из них погиб. Ранее, 20 июля 2017 года, в результате обрушения породы на шахте "Яреганефть" в Ухте двое горняков получили травмы. В июле 2016 года в шахте компании опрокинулась вагонетка с породой, один из работников погиб, еще один получил травмы. В ночь на 28 января 2015 года в нефтяной шахте "Яреганефть" от теплового удара погибли двое рабочих.

Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.