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СМИ: в Греции в шторм перевернулась яхта

Погиб один человек

АФИНЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Небольшая яхта перевернулась в воскресенье в Греции в условиях сильного шторма, один человек погиб, другой пропал без вести. Инцидент произошел в Коринфском заливе Ионического моря, сообщил местный информационный портал Newsit.gr.

По его данным, речь идет о двух французах, которые находились на небольшой яхте под парусом, которая перевернулась в морской акватории близ Антиррио. По первоначальной информации, один из двух французов успел подать сигнал бедствия.

Сразу же была развернута масштабная спасательная операция с участием Береговой охраны Греции, полиции и пожарной службы. На данный момент обнаружено тело одного человека, но к нему трудно приблизиться из-за высоких волн, вызванных штормовыми ветрами.

В воскресенье в Грецию пришел циклон "Герион", который сопровождается штормовыми ветрами, сильными ливнями, грозами и градом. Ожидается, что непогода продлится два-три дня.

Теги
Греция
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