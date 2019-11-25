В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, забравшегося на территорию воинской части

ТАСС, 25 ноября. Медведь забрался на территорию охраняемой воинской части в Петропаловске-Камчатском, где был застрелен военными, сообщил ТАСС в понедельник директор службы по охране животного мира Камчатского края Виктор Фуряев.

В этом году на Камчатке остро встала проблема встреч медведя с человеком, количество которых существенно возросло. В октябре общественники Камчатского края при поддержке Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира региона потребовали от администраци Кроноцкого заповедника заняться отстрелом около 500 медведей, обитающих в районе Курильского озера. По мнению активистов, большое количество диких животных представляет опасность для человека.

"Вчера сначала медведя заметили граждане в микрорайоне города Сероглазка, они и обратились в экстренные службы. Но пока полиция и охотоведы собирались и выезжали к месту, медведь уже успел забраться на территорию воинской части, а там его, как нарушителя охраняемой территории, застрелили военные", - рассказал Фуряев.

По его словам, посмертный осмотр хищника показал, что ему было больше восьми лет. Зубы и когти у него были частично искрошены, были признаки больного состояния. "Такой в спячку бы не залег, это 100% был бы шатун", - отметил эксперт.

Численность бурых медведей на Камчатке составляет примерно 20 тыс. особей. Ради уменьшения количества конфликтных ситуаций между человеком и хищником, Кроноцкий природный биосферный заповедник в этом году приступил к реализации проекта "Бурый медведь и человек - гармоничное соседство на юге Камчатки!" В его рамках ученым предстоит ответить на вопросы, как близко можно приближаться к медведю, допустимо ли использование дронов для наблюдения, сколько времени можно наблюдать его без влияния на животное и другие. Также одним из этапов проекта станет работа с местным населением, обучение правильному обращению с мусором, который часто привлекает в поселки хищников, правильной реакции при встрече с медведем и работа с охотниками.