Пожар в шахте в Коми локализовали

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалистам удалось локализовать пожар в горной выработке нефтешахты "Яреганефть" в Коми, где пропали двое рабочих. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в горной выработке локализован на площади 2000 кв. метров", - сказал представитель министерства. На данный момент остается неизвестной судьба двух человек.
В ликвидации последствий пожара в шахте и поисковых работах задействовано почти 100 человек, используется 11 единиц техники.
В воскресенье около 20:10 мск в уклонном блоке шахты "Яреганефть" на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление. В это время под землей находились 45 горняков, 33 из них самостоятельно поднялись на поверхность, пострадавших среди них нет. Девять горняков остались помогать горноспасателям, еще один был спасен. По факту происшествия начата доследственная проверка.
Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.