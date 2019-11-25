Пожар в шахте в Коми локализовали

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалистам удалось локализовать пожар в горной выработке нефтешахты "Яреганефть" в Коми, где пропали двое рабочих. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в горной выработке локализован на площади 2000 кв. метров", - сказал представитель министерства. На данный момент остается неизвестной судьба двух человек.