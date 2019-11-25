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Обновлено 

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Еще двое пострадали

ТАСС, 25 ноября. Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Белогорского района.

"Сообщение о ДТП поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района в 11:23 (05:23 мск). По предварительным данным, столкновение автомобилей Toyota Prado и Toyota Carina произошло на 32-м километре трассы Белогорск - Благовещенск. В результате пострадали двое мужчин из Благовещенска, погибли пять жителей Белогорска", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.

По данным регионального ГУ МЧС, столкновение было лобовым. На место аварии выезжали пожарные и спасатели. Они деблокировали пострадавших. В пресс-службе УМВД по Амурской области факт ДТП подтвердили, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.

В новость внесены изменения (08:39 мск) - добавлены подробности.

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