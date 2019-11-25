Дворники устроили массовую драку в центре Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье вечером задержали около десятка дворников с лопатами и ломами за массовую драку в центре Москвы, в отношении них составлены административные протоколы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером в полицию поступило сообщение о массовом конфликте на улице Ефремова между домами 11 и 13. Полицейские, прибыв на место, установили, что произошла массовая драка между дворниками. Работники ГБУ "Жилищник" были вооружены лопатами и ломами. Правонарушители задержаны", - сказал собеседник агентства.

После составления административного протокола, как отметил источник, нарушители были отпущены.

В столичном ГУ МВД также подтвердили ТАСС факт инцидента по данному адресу. "Поступило сообщение о том, что по адресу: улица Ефремова, дом 11, шумят граждане. Прибывшими на место сотрудниками полиции с указанного адреса в ОМВД данные лица доставлены для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Как уточнили в пресс-службе полиции в отношении указанных граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство", предусматривает административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток). Проводится доследованная проверка.