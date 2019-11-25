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СК возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в хабаровском интернате

Вирус обнаружили у 26 воспитанников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детском психоневрологическом интернате в Хабаровском крае, сообщил в понедельник Следственный комитет РФ на своем сайте.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 ноября у 26 воспитанников Хабаровского детского психоневрологического интерната обнаружили кишечную инфекцию. Шестерых детей госпитализировали, остальным назначили амбулаторное лечение. Новых случаев заболевания кишечной инфекцией в учреждении выявлено не было.

Как уточнили ТАСС 22 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, по предварительным данным, причиной массового заболевания стал норовирус.

Теги
РоссияХабаровский край
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