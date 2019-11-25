СК возбудил дело о нарушении требований безопасности из-за пожара на шахте в Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности из-за пожара на шахте "Яреганефть", сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ ("Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов")", - сказал собеседник агентства. Ранее СК проводил доследственную проверку.

Проверку организовала и прокуратура Республики Коми. "Инициирована общенадзорная проверка соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", - сказала собеседница агентства.

В воскресенье в 20:35 мск в уклонном блоке шахты "Яреганефть", производственном подразделении ООО "Лукойл-Коми", на глубине около 200 м произошло задымление. В это время под землей находились 45 горняков, большинство смогли выбраться на поверхность, из троих пропавших один человек обнаружен и направлен в больницу, судьба двоих пока неизвестна. В 06:00 мск пожар локализовали на площади 2000 кв. м.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине около 200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.