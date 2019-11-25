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В шахте в Коми горит нефть на глубине 200 м

Причина пожара пока не установлена
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© Максим Григорьев/ТАСС, архив

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. Нефть на глубине 200 м горит в шахте №1 "Яреганефти", производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

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"Горит нефть на глубине 200 м в нефтяной шахте №1 "Яреганефти". Причина пожара не установлена, идут работы по ликвидации последствий пожара. Все происходит под землей, это экзогенный пожар. Прогнозов по его ликвидации нет", - сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Коми Ольга Лоншакова.

Она добавила, что из-за пожара работа в шахте №1 полностью остановлена. По ее информации, остальные две шахты "Яреганефти" работают в обычном режиме, угрозы для них нет.

"Пожар локализован, но не потушен, идут работы по его ликвидации. После того, как пожар будет потушен, полномочия будут переданы Ростехнадзору, и можно будет говорить о причинах возгорания", - добавила представитель ГУ МЧС.

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