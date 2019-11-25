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На Филиппинах военные освободили похищенных боевиками британца и его жену

Боевики взяли пару в заложники 4 октября на острове Минданао

ТАСС, 25 ноября. Солдаты батальона сил специального назначения армии Филиппин освободили в результате столкновения с боевиками группировки "Абу Сайяф" похищенных больше месяца назад британского подданного и его жену. Об этом в понедельник сообщила газета Inquirer.

"Их (освобожденных - прим. ТАСС) здоровью ничего не угрожает", - сказал представитель командования военного округа Западный Минданао. Он также добавил, что освобождение заложников стало результатом трехдневной операции в провинции Сулу на юго-западе Филиппин. В ходе нее были уничтожены семь боевиков "Абу Сайяф", еще семеро ранены.

Британский подданный Аллан Хайронс и его жена были похищены 4 октября в провинции Южный Замбоанга на острове Минданао.

Присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) группировка "Абу Сайяф" действует на побережье моря Сулу, где ее боевики берут в заложники иностранных туристов с целью получения выкупа. В случае отказа заплатить его террористы устраивают публичные расправы над иностранцами. В мае 2017 года экстремисты атаковали город Марави на острове Минданао, бои за который длились полгода и закончились гибелью свыше 1,2 тыс. человек.

Теги
Филиппины
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