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Экс-министр строительства Ставрополья стал фигурантом еще одного уголовного дела

Алексея Когарлыцкого подозревают в том, что он устроил знакомого на должность председателя общественного совета при ведомстве за автомобиль Porsche Cayenne S

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Он подозревается в том, что за автомобиль Porsche Cayenne S устроил знакомого на должность председателя общественного совета при ведомстве, сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по краю.

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"Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя следственного управления СК РФ по краю возбудил второе уголовное дело в отношении Когарлыцкого. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году Когарлыцкий, занимавший на тот момент должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края, за вознаграждение помог назначить своего знакомого на должность председателя общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края. В 2018 году, являясь уже министром строительства и архитектуры края, Когарлыцкий принудил руководителей государственного и муниципального учреждений Ставропольского края заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, возглавляемой этим знакомым.

"За эти действия в апреле 2019 года чиновник получил от своего знакомого, в интересах которого он действовал, взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne S стоимостью 7 млн 850 тыс. рублей", - отмечается в пресс-релизе.

В отношении Когарлыцкого уже возбуждали уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что он останется под стражей до 6 января 2020 года. Губернатор края уволил министра в связи с утратой доверия.

По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа. В частности, он подписал документы на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не производился, а стоимость материалов была значительно завышена. Государству был причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

Теги
РоссияСтавропольский край
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