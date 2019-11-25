Незаконная свалка в Брянской области нанесла ущерб на 24 млн рублей

ТАСС, 25 ноября. Руководитель брянского муниципального унитарного предприятия (МУП) подозревается в организации в Севском районе незаконной свалки, куда в течение четырех лет свозились вредные отходы. Ущерб оценивается в 24 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД по Брянской области.

"Как установили сотрудники полиции, 47-летний житель Севского района, занимая должность руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий, организовал на территории районного центра незаконную свалку, куда в течение последующих четырех лет свозились вредные продукты хозяйственной и иной деятельности. Причиненный ущерб оценивается в 24 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что загрязнено порядка 20 тыс. кв. м земли. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 254 УК РФ ("Порча земли") на основе материалов прокурорской проверки. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.