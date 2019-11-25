Суд в России арестовал экс-депутата Армении Левона Саркисяна

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Российский суд принял решение арестовать на 40 дней бывшего депутата трех созывов парламента Армении Левона Саркисяна, который на родине обвиняется в разбойничестве и организации преступной группировки. Об этом в понедельник сообщили в Генпрокуратуре республики.

"В результате сотрудничества Генеральных прокуратур Армении и России суд в РФ принял решение удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры РФ и арестовать Левона Саркисяна сроком на 40 дней", - говорится в сообщении ведомства.

Комментарием российского суда ТАСС в настоящий момент не располагает.

Левон Саркисян был задержан в Зеленограде в результате совместных действий армянских и российских правоохранительных структур.

Саркисян был депутатом армянского парламента с 1999 по 2012 годы от правящей прежде Республиканской партии и считался одним из приближенных деятелей экс-президента Сержа Саркисяна.