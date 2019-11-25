{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре нашли схрон с оружием и боеприпасами

Специалисты изъяли гранатомет, автоматы, пистолеты и патроны различного калибра

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Самаре, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Схрон с оружием и боеприпасами выдал один из активных членов местной преступной группы, который сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства.

В схроне обнаружены и изъяты ручной противотанковый гранатомет, пистолет-пулемет, автоматы АК-74 и магазины для них, пистолеты, 24 электродетонатора ЭД-8, два запала, приборы для бесшумной стрельбы, дымовые шашки, около 1000 патронов разного калибра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Экс-военнослужащий на Кубани получил 21 год за убийство женщины и ребенка
Виктор Бондаренко будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС