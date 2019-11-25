В Самаре нашли схрон с оружием и боеприпасами

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Самаре, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Схрон с оружием и боеприпасами выдал один из активных членов местной преступной группы, который сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства.

В схроне обнаружены и изъяты ручной противотанковый гранатомет, пистолет-пулемет, автоматы АК-74 и магазины для них, пистолеты, 24 электродетонатора ЭД-8, два запала, приборы для бесшумной стрельбы, дымовые шашки, около 1000 патронов разного калибра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.