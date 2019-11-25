Во время ЧП на шахте в Коми пострадал горноспасатель

ТАСС, 25 ноября. Горноспасатель пострадал при работах во время ЧП на шахте предприятия "Яреганефть" в Республике Коми, сообщили в понедельник ТАСС в региональном Минздраве.

"Второй пострадавший - не сотрудник шахты, сотрудник <...> горноспасательной службы, также находится в Ухтинской городской больнице №1. Его состояние - средней тяжести, он находится в общей палате", - сказали в Минздраве.

Вечером 24 ноября в уклонном блоке шахты "Яреганефти" на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление. В это время под землей находились 45 горняков, 33 из них самостоятельно поднялись на поверхность, пострадавших среди них нет. Девять горняков остались помогать горноспасателям, поиски двоих шахтеров ведутся.

Еще один горняк был спасен и госпитализирован. По данным регионального Минздрава, его жизни ничего не угрожает. "Он находится в Ухтинской городской больнице №1. Состояние горняка удовлетворительное, стабильное, он находится в общей палате в отделении терапии", - сказали ТАСС в министерстве.

Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.