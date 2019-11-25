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Экс-военнослужащий в Ростовской области получил 21 год за убийство женщины и ребенка

Виктор Бондаренко будет отбывать наказание в колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего военнослужащего Виктора Бондаренко, обвиняемого в убийстве женщины и ребенка, а также в покушении на убийство матери, к 21 году колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Бондаренко виновным в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, совершенного с особой жестокостью, и назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

По версии органов предварительного расследования, в январе 2019 года Бондаренко в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в Краснодаре убил свою сожительницу и ребенка. "Около 23:00 мск Бондаренко в ходе словесного конфликта, обусловленного ревностью потерпевшей Буслаевой А. Б. к другим мужчинам, в присутствии ее сына нанес ей удары молотком по голове, после чего нанес удары молотком по голове мальчику. В результате причиненных повреждений потерпевшие погибли на месте", - пояснили в суде.

После этого Бондаренко напал на свою мать, но ей удалось сбежать.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, после совершения указанных преступлений Бондаренко попытался покончить с собой, позже в больнице написал явку с повинной и дал признательные показания. В рамках расследования уголовного дела Бондаренко проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Владимира Петровича Сербского", в ходе которой последний признан вменяемым.

Как уточнили в пресс-службе Южного окружного военного суда, Бондаренко частично признал вину. "Заявил, что события описываемого дня не помнит", - уточнили в суде.

В новость внесены изменения (12:19 мск) - добавлены подробности.

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