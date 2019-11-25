Житель Сыктывкара погиб при падении в канализационный колодец

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. В Сыктывкаре 45-летний мужчина погиб при падении в канализационный колодец, об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту падения вечером 22 ноября 2019 года в канализационный люк на улице Маркова, г. Сыктывкара 45-летнего мужчины и его гибели", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина погиб от полученной черепно-мозговой травмы. Сейчас следователи выясняют, кто ответственен за эксплуатацию оборудования, послужившего причиной несчастного случая.