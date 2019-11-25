В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с потребительским кредитом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который подозревается в мошенничестве с потребительским кредитом на 5 млн рублей, он арестован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию написала заявление женщина, которая рассказала, что обратилась в финансовую организацию с целью получения потребительского кредита. Сотрудник компании предложил выдать деньги под залог ее подмосковной квартиры.

"Мужчина сообщил, что недвижимость необходимо переоформить на него на срок выплаты кредита, а после выплаты долга квартира будет зарегистрирована на хозяйку. Потерпевшая согласилась, но после оформления договора купли-продажи новый "собственник" выселил женщину из квартиры, а обещанный займ она не получила. Материальный ущерб составил более 5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). "Сотрудники полиции задержали подозреваемого на Шоссейной улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний москвич", - сказали в полиции, отметив, что подозреваемый уже арестован.