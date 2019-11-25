Бывшего врио главы Росимущества в Татарстане приговорили к четырем годам колонии за взятку

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд города Казани приговорил бывшего врио руководителя территориального управления Росимущества в Татарстане Альберта Гатина к четырем годам лишения свободы за получение взятки. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Гатин признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), назначено наказание - четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Как установлено следствием и судом, в декабре 2013 года Гатин заключил с ООО "ТД "Экофарм" госконтракт по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов на предприятии в Татарстане, сумма контракта составила более 59 млн рублей. Затем Гатин потребовал от контрагента взятку в 10 млн рублей за подписание акта приема-сдачи работ, тот через посредника передал ему деньги частями.