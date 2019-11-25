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СМИ: на стоянке в центре Харькова произошел взрыв

Как сообщает издание "Апостроф", один человек пострадал
Описание
© Andrew Burton/Getty Images, архив

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате взрыва, который произошел на автомобильной стоянке в центре Харькова. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Апостроф".

"В понедельник, 25 ноября, в Харькове произошел мощный взрыв, в результате чего на воздух взлетел автомобиль вместе с водителем внутри", - говорится в сообщении.

По данным издания, автомобиль принадлежит одному из местных предпринимателей. Пострадавший с травмами средней тяжести доставлен в больницу. По предварительным данным, взрыв произошел, когда мужчина, выйдя из дома, сел за руль автомобиля.

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Украина
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