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Отравление газом в школе в Нижегородской области
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В школе в Нижегородской области 43 ребенка отравились газом

Также пострадал один взрослый
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© Максим Григорьев/ТАСС, архив

ТАСС, 25 ноября. В Нижегородской области 43 ребенка отравились газом в школе, они госпитализированы. Также пострадал один взрослый, сообщили ТАСС в центральной районной больнице Вадского района региона.

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"В больницу доставлены 43 ребенка и один взрослый", - сказал собеседник агентства.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что состояние детей не тяжелое, 23 ребенка отпущены из больницы домой, остальные обследуются.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших - 29 детях и трех преподавателях. По информации собеседника агентства, состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных - как легкой степени тяжести.

Сейчас занятия в школе прекращены. По предварительной версии, причиной недомогания школьников и учителей стал выброс одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.

Теги
РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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