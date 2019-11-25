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Отравление газом в школе в Нижегородской области
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Источник: причиной отравления детей в нижегородской школе стал выброс одоранта

Примесь была выброшена с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы
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Массовое отравление газом в школе в Нижегородской области. Главное

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Причиной отравления детей в Вадской средней школе в Нижегородской области стал выброс одоранта - примеси к газу для придания ему запаха - с газораспределительной станции.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, причиной [отравления] стал выброс одоранта с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы", - сказал источник.

Источник в экстренных службах добавил, что к выбросу вещества привело нарушение нарушение технологии. Он также добавил, что утечка вещества ликвидирована. 

 

Теги
РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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