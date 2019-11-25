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Отравление газом в школе в Нижегородской области
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Массовое отравление газом в школе в Нижегородской области. Главное

© Артем Геодакян/ТАСС

В селе Вад Нижегородской области 25 ноября по меньшей мере 45 человек попали в больницу с признаками отравления газом.

  • Пострадавшими оказались 44 ученика и один преподаватель местной школы.
  • Состояние 10 пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. В региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что тяжелых отравлений не зафиксировано.
  • Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.
  • Одно из зданий школы, где учились старшеклассники, пришлось закрыть. Младшая школа, куда запах не дошел, работает в прежнем режиме.
  • По предварительным данным, инцидент произошел из-за выброса одоранта с расположенной в полутора километрах от школы газораспределительной станции.
  • Источник в экстренных службах региона сообщил, что на предприятии оказался нарушен технологический процесс.
  • Утечку вещества вскоре удалось устранить.
Теги
РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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