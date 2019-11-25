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Отравление газом в школе в Нижегородской области

Работа школы в Нижегородской области частично приостановлена после отравления детей газом

Занятия продолжаются лишь у учащихся начальных классов - до корпуса младшей школы запах не дошел

ТАСС, 25 ноября. Работа Вадской школы в Нижегородской области частично приостановлена после отравления детей газом, сообщили ТАСС в понедельник в образовательном учреждении.

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"Всех детей распустили, чрезвычайная ситуация была у нас, школа не работает. Речь идет о здании, в котором учились старшеклассники, младшая школа работает в прежнем режиме, туда запах не дошел", - сказала собеседница агентства.

В понедельник стало известно о том, что в школе отравились газом более 40 человек. По предварительным данным, это произошло из-за выброса одоранта - примеси к газу для придания ему запаха - с газораспределительной станции. Она находится в 1,5 км от школы.

Теги
РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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