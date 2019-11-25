Работа школы в Нижегородской области частично приостановлена после отравления детей газом

"Всех детей распустили, чрезвычайная ситуация была у нас, школа не работает. Речь идет о здании, в котором учились старшеклассники, младшая школа работает в прежнем режиме, туда запах не дошел", - сказала собеседница агентства.

В понедельник стало известно о том, что в школе отравились газом более 40 человек. По предварительным данным, это произошло из-за выброса одоранта - примеси к газу для придания ему запаха - с газораспределительной станции. Она находится в 1,5 км от школы.