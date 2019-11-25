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Паводок в Иркутской области
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Песков: в ближайшие две недели Путин вернется к теме помощи пострадавшим в Тулуне

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В первую волну было подтоплено 10,9 тыс. домов, во вторую волну - 1,9 тыс. домов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время вновь вернется к теме ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"В ближайшие две недели президент обязательно вернется к теме Тулуна", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что имеет ввиду не поездку на место: "Современные технологии позволяют сокращать расстояния нашей необъятной страны". "Но так или иначе он [Путин] к этой теме вернется", - заверил Песков.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

В новость были внесены изменения (14:30 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПаводок в Иркутской области
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