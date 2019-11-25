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И.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области осужден условно на три года

Его обвиняют в превышении полномочий в рамках дела по ветхому и аварийному жилью

АСТРАХАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани приговорил и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области к трем годам заключения условно за превышение должностных полномочий в рамках дела по ветхому и аварийному жилью. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Астраханской области и.о. министра строительства и ЖКХ региона признан виновным в превышении должностных полномочий. Приговором Кировского районного суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что чиновник незаконно предоставлял некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" деньги в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии". В результате преступных действий бюджету области был нанесен ущерб на общую сумму более 10 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, речь идет об и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олеге Гужвинском.

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть 16 июля на совещании в Астрахани подверг критике работу по расселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов. После его поездки в регион и проверки строительной сферы региона было возбуждено 47 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов.

Теги
РоссияАстраханская область
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