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В Омске второклассница выпала из окна школы

При падении девочка травмировала позвоночник, но врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ученица второго класса выпала в Омске из окна второго этажа школы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении работников средней общеобразовательной школы №82, расположенной на ул. Волкова в г. Омске, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (Халатность)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 ноября 8-летняя ученица по недосмотру работников школы оказалась закрыта в школьной библиотеке, в которую она зашла на перемене. Пытаясь привлечь к себе внимание, девочка залезла на подоконник и выпала из окна. 

В пресс-службе Минздрава Омской области ТАСС рассказали, что девочку доставили в детскую городскую клиническую больницу №3. "Ребенок поступил в отделение травматологии с травмой позвоночника. На настоящий момент ее состояние удовлетворительное. Пациентка передвигается самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

В департаменте образования мэрии Омска в связи с произошедшим создана комиссия по расследованию. "По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении директора школы. Библиотекарю уже объявлен выговор, также она предупреждена об ответственности за соблюдение безопасности", - сообщили журналистам в ведомстве.

Теги
РоссияОмская область
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