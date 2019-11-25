Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на западе Москвы, погиб один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник к экстренных службах.

"Пожар произошел в квартире дома 21 на Боровском шоссе. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате ЧП погиб один человек", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, пожар в настоящий момент ликвидирован.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, происходило загорание личных вещей и мебели на втором этаже 17-этажного здания. "В 14:12 мск пожар был ликвидирован. В результате пожара погиб один человек", - отметили в главке.

В новость были внесены изменения - (14:42 мск) - добавлен комменатрий МЧС.