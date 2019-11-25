Главу поселения в Кировской области оштрафовали из-за травмы ребенка на карусели

КИРОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Кировской области оштрафовал на 15 тыс. рублей главу поселения, где в августе трехлетний мальчик сломал ноги на неисправной карусели. Также обвиняемая возместила ущерб в сумме 150 тыс. рублей, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пижанского района Кировской области.

8 августа мальчик, катаясь на неисправной карусели на детской площадке в поселке Пижанка, зацепился за металлический обломок руля карусели, в результате чего повредил голень, сломал кости ног и получил другие травмы. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью") "Ответственным за надлежащее содержание карусели являлась глава Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области Христолюбова О.Н. С учетом возмещения обвиняемой ущерба, законному представителю потерпевшего в сумме 150 тыс. рублей, суд удовлетворил ходатайство следователя и прекратил в отношении Христолюбовой О.Н., уголовное дело с назначением ей судебного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.