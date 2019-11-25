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Отравление газом в школе в Нижегородской области
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Нижегородские власти подтвердили, что отравление детей произошло из-за проблем на ГРС

Однако сами представители ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" с этой версией не согласились
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 25 ноября. Власти Нижегородской области рассматривают нарушение эксплуатации газоснабжающего оборудования на предприятии "Газпрома" в качестве основной причины отравления газом в Вадской средней школе. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков.

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Представители ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" с этой версией не согласны и опровергают данные о выбросе вредных веществ.

"По предварительной информации, в качестве причины произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, которое находится в ведении ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", - отметил Чертков.

В свою очередь, в пресс-службе компании опровергли данные о выбросе вредных веществ на газораспределительной станции (ГРС). "На нашем объекте, который находится в 6 км от школы, никаких работ не производилось. ГРС работает стабильно, автоматикой никаких отклонений не зафиксировано. <…> Есть информация, что дети отравились только на третьем этаже школы. По предварительной информации, там горит еще свалка", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по региону ТАСС сказали, что в ведомстве нет данных о пожаре на свалке рядом с местом ЧП. По словам главы Вадского района Ивана Ураева, свалка, о которой идет речь, была ликвидирована месяц назад, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Сам Иван Ураев отметил, что версия с утечкой газа в самой школе исключена.

"В самой школе утечки нет, у них отдельно стоящая газовая котельная. Все проверяли, никакой утечки", - сказал он. Ураев также опроверг появившуюся ранее информацию о том, что якобы все получившие отравление дети находились на третьем этаже школы.

Теги
РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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