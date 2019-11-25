В Москве задержаны подозреваемые в намеренном повреждении иномарок

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали троих мужчин, которые за деньги повреждали иномарки, возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении чужого имущества. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, организатор криминальной схемы посредством мессенджера привлек к противоправной деятельности молодых людей, которые по его указанию разбивали зеркала заднего вида и повреждали детали кузова автомобилей. Отчет с видеоматериалами о "проделанной работе" соучастники направляли заказчику также посредством мобильного приложения. Вознаграждение они получали путем зачисления денежных средств на банковскую карту. Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска, используя систему видеонаблюдения "Безопасный город", установили троих подозреваемых и задержали их. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала она.

По ее словам, уголовные дела возбуждены по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").