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Тела двоих детей обнаружены под завалами сгоревшего дома в Саратовской области

Инцидент произошел в селе Елань

САРАТОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Специалистам удалось обнаружить тела детей под завалами сгоревшего деревянного дома в селе Елань Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Сообщение о пожаре поступило в 07:38 мск. С места пожара в центральную районную больницу госпитализировали женщину 1997 года рождения, с ее слов, в доме находились двое детей, после чего спасатели приступили к разборке конструкций и поиску тел. "В 15:49 по местному времени (14:49 мск) обнаружены тела детей", - сказала собеседница агентства.

По данным следственного управления СК РФ региона, погибли трехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти детей, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания.

Теги
РоссияСаратовская область
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