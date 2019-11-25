Тела двоих детей обнаружены под завалами сгоревшего дома в Саратовской области

САРАТОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Специалистам удалось обнаружить тела детей под завалами сгоревшего деревянного дома в селе Елань Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Сообщение о пожаре поступило в 07:38 мск. С места пожара в центральную районную больницу госпитализировали женщину 1997 года рождения, с ее слов, в доме находились двое детей, после чего спасатели приступили к разборке конструкций и поиску тел. "В 15:49 по местному времени (14:49 мск) обнаружены тела детей", - сказала собеседница агентства.

По данным следственного управления СК РФ региона, погибли трехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти детей, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания.