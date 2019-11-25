СК ищет очевидцев возможной травли студента, который устроил стрельбу в Благовещенске

ТАСС, 25 ноября. Следователи призвали выйти на связь очевидцев возможной травли студента Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, который 14 ноября устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

"В рамках расследования проверяются все возможные версии для выяснения мотивов, которыми руководствовался стрелявший при совершении преступления. В числе прочего в интернет-сообществах распространяется разного рода непроверенная информация о том, что этот студент был жертвой системной травли и насилия со стороны неизвестных лиц. Сообщается и о том, что он находился в длительных неприязненных отношениях со своими жертвами. Форумчанами предлагается к рассмотрению версия о том, что действия стрелявшего являлись местью за совершение насилия в отношении его знакомой", - говорится в сообщении.

Для проверки этих версий следователи предложили всем очевидцам подобных событий обратиться в ведомства по телефонам 84162449413 и 89247440020.

При этом в региональном следственно управлении СК напомнили, что "достоверная информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов, в производстве которых находится уголовное дело". "Просим журналистов и интернет-пользователей избегать распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях", - подчеркнули в ведомстве. "Следственные органы намерены оперативно информировать общественность о ходе расследования этого преступления, но исключительно в рамках действующего законодательства и в объеме, не противоречащем интересам следствия", - отмечается в сообщении.