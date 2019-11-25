{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске

СК ищет очевидцев возможной травли студента, который устроил стрельбу в Благовещенске

Следователи предложили всем очевидцам обратиться в ведомства по телефонам 84162449413 и 89247440020

ТАСС, 25 ноября. Следователи призвали выйти на связь очевидцев возможной травли студента Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, который 14 ноября устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

"В рамках расследования проверяются все возможные версии для выяснения мотивов, которыми руководствовался стрелявший при совершении преступления. В числе прочего в интернет-сообществах распространяется разного рода непроверенная информация о том, что этот студент был жертвой системной травли и насилия со стороны неизвестных лиц. Сообщается и о том, что он находился в длительных неприязненных отношениях со своими жертвами. Форумчанами предлагается к рассмотрению версия о том, что действия стрелявшего являлись местью за совершение насилия в отношении его знакомой", - говорится в сообщении.

Для проверки этих версий следователи предложили всем очевидцам подобных событий обратиться в ведомства по телефонам 84162449413 и 89247440020.

При этом в региональном следственно управлении СК напомнили, что "достоверная информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов, в производстве которых находится уголовное дело". "Просим журналистов и интернет-пользователей избегать распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях", - подчеркнули в ведомстве. "Следственные органы намерены оперативно информировать общественность о ходе расследования этого преступления, но исключительно в рамках действующего законодательства и в объеме, не противоречащем интересам следствия", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
Установлена сумма ущерба от превышения полномочий замглавы Росалкогольрегулирования
Она составила 58 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС