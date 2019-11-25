В Москве горит административное здание 1917 года постройки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пожар возник на втором этаже административного здания в центре Москвы, информация о пострадавших не поступала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В 15:40 поступила заявка о загорании по адресу: улица Бауманская, дом 56/17, строение 1. Загорание произошло на втором этаже трехэтажного здания", - сообщили в главке. Информация о пострадавших не поступала.