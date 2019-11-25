Установлена сумма ущерба от превышения полномочий замглавы Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следствие оценивает в 58 млн рублей ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, об аресте которой по обвинению в злоупотреблениях СК просит Пресненский суд Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"В результате незаконных действий Голосной компания "Альфа-групп" уклонилась от уплаты налогов на сумму более 58 млн рублей", - сказала следователь в суде.

Прокурор попросил суд отклонить ходатайство об аресте Ирины Голосной.

"Прошу отклонить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал прокурор, не предложив для обвиняемой альтернативную меру пресечения.