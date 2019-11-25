Ребенок провалился сквозь стеклянный пол в московской школе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ученица 4 класса московской школы №491 провалилась с пятого на четвертый этаж, прыгая на стеклянном полу. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор учебного учреждения Александр Баданов.

Ребенка госпитализировали. По словам директора, ее жизни ничего не угрожает.

"Незамедлительно была вызвала скорая помощь, о случившемся сообщили родителям, в больнице врачи диагностировали у школьницы перелом. Благодаря тому, что стекло армированное, порезов удалось избежать. Сейчас девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает", - сказал он.

Директор школы сообщил, что инцидент произошел в понедельник во время урока физкультуры, когда девочка решила спрятаться в смежном помещении, где проходят занятия дополнительного образования. Ребенок забрался на метровое металлическое ограждение и спрыгнул с него на витражное стекло, установленное в полу, в результате оно разбилось.

По его словам, администрация школы уже начала служебное расследование, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Школа постоянно находится на связи с семьей. "Виновные в случившимся обязательно будут наказаны", - добавил он.

Ранее издание "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в московской школе №491 десятилетняя девочка из Ганы прыгала на стеклянном полу и провалилась с пятого на четвертый этаж.

В новость были внесены изменения (17:55 мск) — добавлены подробности по тексту.