В Москве умерла ставшая прообразом героини фильма "Тегеран-43" разведчица Гоар Вартанян

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Легендарная советская разведчица Гоар Вартанян, ставшая прообразом героини фильма "Тегеран-43", умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.

"Сегодня ее не стало", - сказал он.

Гоар Левоновна Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов ее семья переехала в Иран. В 16 лет она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Андреевича Вартаняна. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. В 1951 году супруги Вартанян были вывезены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартаняны вернулись на родину.

"В декабре 1986 года Гоар Левоновна вышла на заслуженную пенсию, имея стаж оперативной работы более 30 лет и общий трудовой стаж свыше 47 лет. Будучи на пенсии, она продолжала вести большую работу по воспитанию молодых сотрудников, передавая им свой богатый оперативный опыт. Заслуги Гоар Левоновны Вартанян перед родиной отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями", - рассказал Сергей Иванов.

Вместе с супругом они работали под псевдонимами Анри и Анита. Именно она стала прообразом героини фильма "Тегеран-43" об операции советской разведки, предотвратившей готовившееся покушение на Рузвельта, Черчилля и Сталина во время тегеранской встречи. Вместе с супругом Геворком Вартяняном они стали легендарной супружеской парой разведчиков-нелегалов. Геворк Вартанян стал первым разведчиком-нелегалом, при жизни получившим звание Героя Советского Союза. Его спутница и коллега Гоар была награждена орденом Боевого Красного знамени. Геворк Вартанян умер в 2012 году.