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Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Как сообщил адвокат обвиняемого, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано
Леонид Маркелов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Леонид Маркелов
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.

"Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворен", - сказала адвокат, отметив, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура России требовала обратить в доход государства имущество Маркелова, покупку которого на законные доходы он не смог подтвердить. Общая стоимость имущества, на которое было обращено исковое требование, превысила 2,2 млрд рублей.

 

Теги
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