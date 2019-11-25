Sky: легкий самолет пропал с радаров у берегов Уэльса

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Легкий самолет Cessna 172 в понедельник пропал с радаров и перестал отвечать на радиосообщения у северо-западного побережья Уэльса. Как сообщает телеканал Sky News, британская береговая охрана и местная полиция начали поисково-спасательную операцию, в которой задействован вертолет.

Сколько людей находилось в самолете, который предположительно потерпел крушение в районе острова Англси, неизвестно. Cessna 172, которая управляется одним пилотом, может взять на борт до трех пассажиров.