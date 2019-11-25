В Пскове задержан подозреваемый в нападении на врача в детской больнице

ТАСС, 25 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача в здании Детской областной больницы в Пскове, в результате которого медик получила ранение. Как сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователи выясняют обстоятельства преступления. По данным СК, врач получила ножевое ранение. Ранее в псковской полиции ТАСС сообщили, что нападение произошло в понедельник днем в здании детской больницы. Нападавший скрылся с места преступления, полицейские начали его розыск.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял ситуацию с расследованием преступления на личный контроль и поручил проверить меры безопасности в данной больнице и других учреждениях здравоохранения региона.