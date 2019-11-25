Дело Соколова передали в центральный аппарат СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, передано в центральный аппарат СК РФ, сообщил ТАСС в понедельник его адвокат Александр Почуев.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Уголовное дело передали в центральный аппарат", - сказал Почуев.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, в чьем производстве находилось дело, ТАСС ранее сообщили, что не комментируют информацию о передаче.

Утром 9 ноября историка и бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. По решению суда историк заключен под стражу сроком на два месяца, сейчас он находится в СИЗО "Кресты".

В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, Анастасия негативно реагировала на двух его несовершеннолетних детей.