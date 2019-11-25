Суд изъял у экс-главы Марий Эл 122 объекта недвижимости и 950 предметов роскоши

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Нижегородский районный суд в понедельник изъял в доход государства у обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги 122 объекта недвижимости, 16 автомобилей и еще 950 предметов роскоши, включая 25 золотых слитков.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, Маркелов, чтобы не декларировать недвижимость, автомобили и другое имущество, регистрировал их на родственников и друзей, а также подконтрольные юридические лица. "При доходе Маркелова за 2000-2016 года в размере 33 млн рублей в тот же период им нажито имущество на 2,2 млрд рублей", - отметили в надзорном ведомстве.

"В частности, им приобретено 122 объекта недвижимости в Республике Марий Эл, Краснодарском крае и Москве. Их общая кадастровая стоимость превысила 1,9 млрд рублей. Также было куплено 16 транспортных средств и иной техники стоимостью более 19 млн рублей", - уточнили в Генпрокуратуре.

На счетах в банках, а также дома у экс-чиновника обнаружены 75,2 млн рублей в рублях и иностранной валюте. "Также у Маркелова изъято свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму более 30 млн рублей, в том числе 25 золотых слитков, 16 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и прочее, а также акции стоимостью 40 млн рублей", - добавили в ведомстве.

В понедельник Нижегородский районный суд взыскал имущество экс-чиновника на 2,2 млрд рублей. "Ни Маркелов, ни иные соответчики доказательств законности происхождения данного имущества и источников средств, затраченных на его приобретение, суду не представили", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее адвокат Маркелова Елена Вяткина сообщила ТАСС, что решение по иску Генпрокуратуры не вступило в законную силу и будет обжаловано.

Дело о взятке

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривается в Нижнем Новгороде. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях экс-глава Марий Эл отрицает.