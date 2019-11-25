Сотрудники ГУСБ МВД проведут проверку после самоубийства девушки-следователя в Сочи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД России направлены в Сочи для проведения проверки после самоубийства следователя полиции. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции Хостинского района УВД по Сочи", - сказала она.

Во время проверки будет дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения. "По результатам служебной проверки виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказала Волк.

Как сообщили в понедельник в ГУ МВД по Краснодарскому краю, девушка, погибшая в субботу в Сочи, была следователем отдела по расследованию преступлений в полиции.

"По факту суицида следователя отдела по расследованию преступлений отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи, руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю было назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - сообщили в управлении, добавив, что информация о возможных причинах суицида в СМИ будет объективно и всесторонне проверена.

В Краснодарском университете МВД России ТАСС сообщили, что погибшая - выпускница вуза 2019 года по специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности".