Суд отклонил жалобу на арест гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

ТАСС, 26 ноября. Амурский областной суд во вторник отклонил апелляцию защиты гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, арестованного 16 ноября по делу о стрельбе в местном колледже, и оставил обвиняемого под стражей.

"Постановление Благовещенского городского суда... оставить без изменения", - сказал судья, добавив, что срок содержания Андрющенко под стражей остается прежним - до 14 января 2020 года.