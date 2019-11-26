Суд отклонил жалобу на арест гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

ТАСС, 26 ноября. Амурский областной суд во вторник отклонил апелляцию защиты гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, арестованного 16 ноября по делу о стрельбе в местном колледже, и оставил обвиняемого под стражей.
"Постановление Благовещенского городского суда... оставить без изменения", - сказал судья, добавив, что срок содержания Андрющенко под стражей остается прежним - до 14 января 2020 года.
Во время прений адвокат обвиняемого представил суду два обращения от общественных организаций ветеранов боевых действий в поддержку Андрющенко. В его защиту собраны также подписи жильцов дома, в котором он живет. Кроме того, защита заявила, что нет оснований полагать, что их подопечный скроется от следствия. Сам гендиректор заявил, что не считает себя виновным, и попросил суд назначить ему более мягкую меру пресечения.
Представитель прокуратуры, в свою очередь, напомнил об общественном резонансе произошедшего в колледже. По оценке надзорного ведомства, материалов, представленных на заседании суда первой инстанции, достаточно для заключения Андрющенко под стражу.