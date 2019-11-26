В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере. Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

"Женщина на протяжении полугода продавала героин <…> В ходе расследования установлено, что после смерти сына, страдавшего наркотической зависимостью, пенсионерка нашла банку с героином и решила продать запрещенное вещество лицам, употребляющим этот наркотик. Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 граммов героина, в ходе обыска дома подозреваемой сыщики изъяли 17 подготовленных к продаже свертков с героином", - проинформировали в пресс-службе.

Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления. Суд учел ее пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.