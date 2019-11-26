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В Албании три человека погибли при землетрясении

Более 100 пострадали
Описание
© REUTERS/Florian Goga

ТАСС, 26 ноября. Три человека погибли, более 100 пострадали во вторник в Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как передает новостной портал Exit, несколько зданий недалеко от города Дуррес разрушены. Толчки также ощущались в столице страны Тиране.

По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более 150 человек, многие находятся под завалами.

Землетрясение было зафиксировано в 04:00 по местному времени (06:00 мск). По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

Теги
АлбанияИталия
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